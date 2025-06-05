Bayramda Birlik Mesajı: Silivri Protokolü Kale Park'ta Buluştu

Kurban Bayramı için protokol Kale Park’ta buluştu

Silivri Kaymakamlığı’nın ev sahipliğinde Kale Park Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni, yoğun katılımla gerçekleşti. Törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Balcıoğlu: “Silivri birlikte güzel”

Törende konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bayramların toplumun tüm kesimlerini kaynaştıran, sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendiren özel günler olduğunu vurguladı. Başkan Balcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Kurban Bayramı’nı, aynı birlik ve beraberlik ruhuyla karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, kalplerin bir olduğu zamanlardır. Silivri olarak her zaman yan yana, omuz omuza olduk. ‘Silivri Birlikte Güzel’ anlayışıyla bu bayramda da aynı dayanışma ruhunu yaşatıyoruz.”

Çevre duyarlılığına da dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, özellikle yaz aylarında artan nüfusla birlikte çevre temizliğine daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, denizlerin kirletilmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Kaymakam Toğan’dan birlik ve kurallara uyum çağrısı

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan da konuşmasında tüm vatandaşların bayramını kutlayarak şunları söyledi:

“Silivri’deki bu güzel manzara, ilçemizin sahip olduğu zenginliklerin ve kültürel değerlerin yansımasıdır. Bayramlar, farklı kesimlerden insanlarımızı bir araya getirerek toplumsal dayanışmayı güçlendirmektedir. Kurallara uyduğumuz sürece Silivri’miz büyümeye ve gelişmeye devam edecektir. Denize girerken, yapılaşmalarda ya da çevreyle ilgili konularda herkesin mevzuata uygun hareket etmesi büyük önem taşımaktadır.”

Gazze ve Filistin’de yaşanan zulme de dikkat çeken Kaymakam Toğan, tüm dünyada barışın hâkim olması temennisinde bulundu.

Protokol, vatandaşlarla tek tek bayramlaştı

Konuşmaların ardından ilçe protokolü, katılımcılarla bayramlaştı. Kaymakam Tolga Toğan ve Başkan Bora Balcıoğlu, Silivri’nin farklı mahallelerinden gelen vatandaşlarla sohbet ederek bayram sevincini paylaştı.