Bayramda depremzede esnafa destek kampanyası

Turkcell’in afet sonrası deprem felaketinden etkilenen illerin yaralarını sarmayı ve bölgesel kalkınmayı amaçlayan Gönül Bağı Projeleri kapsamında pazaryeri platformu Pasaj’la hiçbir ticari amaç gütmeden depremzede esnafa destek veriliyor. Projeyle depremden zarar gören şehirlerdeki satıcılar adına kurulan dijital çarşıda yerel ürünlerin satışına başlandı.

Turkcell, 11 ili etkileyen deprem felaketinden sonra yaraları sarmak ve yeniden kalkınmaya destek olmak amacıyla başlattığı Gönül Bağı Projeleri’ni hayata geçiriyor. Gönül Bağı Projeleri kapsamında pazaryeri platformu Pasaj’la hiçbir ticari amaç gütmeden depremzede esnafa destek veriliyor.

Yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında depremden zarar gören şehirlerdeki satıcılar adına kurulan dijital çarşıda depremzede esnafın yerel ürünlerinin satışına başlandı. Kampanyayla birlikte gıdadan bitki ve dekorasyona, takıdan aksesuara kadar pek çok yerel ürün müşterilerini bekliyor. Bayram haftasında başlayan ve 31 Aralık’a kadar sürecek destekle şu an 200’den fazla yöresel ürün dijital çarşılarda yer bulurken, sayı ve kategorisi de her geçen gün artıyor.

Yalnızca depremzede satıcıları kapsıyor

Sadece deprem bölgesindeki satıcıları kapsayan ’Gönül Bağı Pasajı’nda, platformdaki ürünlerin fiyatları ve stokları esnaf ve firmalar tarafından belirleniyor. 31 Aralık’a kadar devam edecek destek kampanyasından operatör fark etmeksizin tüm müşteriler faydalanabiliyor. Pasaj müşterileri, ‘Gönül Bağı Pasaj’ı kampanyasında da yaptıkları alışverişlerde ücretsiz kargo fırsatından yararlanıyor. Destek kampanyasına Turkcell uygulamasından ve turkcell.com.tr/kampanya/gonul-bagi-pasaji/ linkinden ulaşılabiliyor.