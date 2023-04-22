Bayramda gıda ihmaline geçit yok

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda da gıda denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uhdesinde yer alan Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile 11 ilçeni Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Gıda Kontrol Görevlileri, Tekirdağ genelinde denetimlerine devam ediyor. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde il genelinde yıl boyunca gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetim ve kontrollerine rutin olarak devam eden denetimler Ramazan bayramıyla birlikte en üst düzeye çıkarıldı.

Yapılan denetimlerle ilgili olarak Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Ramazan ayı içerisinde de tüketici sağlının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlere hız verildi. Özellikle fırın, pastane ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerlerinin denetimlerine öncelik verilerek 11 ilçede tüm gıda işletmelerinde denetimler aralıksız gerçekleştirildi. Ramazan Bayramı süresince de gıda kontrol ve denetimleri Tekirdağ İli genelinde devam edecektir. Denetimlerde, gıda işletmelerinin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolü yapılmıştır. Ayrıca İşletme sahipleri ve çalışanları gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirilmektedir.

Vatandaşlarımız gıda ile ilgili her türlü ihbar ve şikâyetlerini, Bakanlığımız ALO 174 Gıda Hattına yapabileceklerdir” ifadelerine yer verildi.