Bayramda harcamaların en çok arttığı sektör araç kiralama-satış-servis oldu

Garanti BBVA, Ramazan Bayramı kredi kartı harcama verilerini açıkladı. Ramazan Bayramı’nda harcamaların en çok arttığı sektör yüzde 161 ile araç kiralama-satış-servis oldu.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ), Ramazan Bayramı kapsamında, Garanti BBVA kartları ile Garanti BBVA POS’larından yapılan işlemler üzerinden gerçekleştirdiği araştırma verilerini açıkladı. 2022 ve 2023 yıllarının bayram haftasını kapsayan araştırma; yıldan yıla alışverişlerin en fazla hangi sektörlerde arttığına, tüketici ve şehir bazında değişimlere dair veriler sunuyor.

Ramazan Bayramı’nda geçen yıla oranla harcamaların en fazla arttığı sektör araç kiralama-satış-servis oldu.

30 Nisan - 8 Mayıs 2022 ile 15 - 23 Nisan 2023 tarihlerinin kıyaslandığı araştırmaya göre, araç kiralama-satış-servis sektörü geçen yıla oranla harcamalarda yüzde 161’lık büyümeyle ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 136’lık artışla giyim ve aksesuar takip ederken, üçüncü sırada yüzde 133 artışla eğitim-kırtasiye-ofis olarak gruplandıran sektör yer aldı.

Peşin ödemeler yüzde 80 arttı

Ramazan Bayramı haftasında ödemelerin yüzde 70’i peşin, yüzde 30’u taksitli şekilde gerçekleştirildi. Araştırmaya göre bayram kapsamında gerçekleştirilen peşin ödemeler bir önceki yıla oranla yüzde 80 arttı. Taksitli alışveriş verilerine bakıldığında ise yüzde 159’luk bir artış gerçekleştiği gözlemlendi. Taksitli alışverişler en çok artış araç kiralama-satış-servis sektöründe yüzde 186 oranıyla gerçekleşti.

Temassız ödeme alışkanlık haline geldi, her iki işlemden biri temassız gerçekleşti

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan pandemi etkisiyle hızla yaygınlaşan kartla temassız ödeme tercihlerindeki artış bu Ramazan Bayramında da devam etti. Temassız ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 128’lik bir büyüme gerçekleşirken, geçen yıl toplam alışverişler içinde yüzde 40 olan temassız işlemler payı bu Bayram döneminde yüzde 50’ye ulaştı, her iki işlemden biri temassız yapıldı.

İnternetten alışveriş büyümeye devam etti

Son birkaç yıldır hızla büyüyen e-ticaret sektöründeki harcamalara bakıldığında, bu yıl Ramazan Bayramında 2022 yılına oranla yüzde 96’lık bir artış gözlemlendi. E-ticaretin toplam harcamalar içindeki payı Türkiye genelinde yüzde 26 düzeyinde olurken, şehirler bazında en yüksek oran yüzde 37 ile İstanbul’da gerçekleşti. Diğer taraftan kadınlar e-ticaret harcamalarını yüzde 103, erkekler yüzde 92 arttırdı.

Alışverişlerini en fazla arttıran iller Şırnak, Gaziantep ve Diyarbakır

Verilerine göre, Ramazan Bayramı döneminde kartla yapılan harcamaların geçen yıla oranla en fazla arttığı iller Şırnak (yüzde 244), Gaziantep (yüzde 177) ve Diyarbakır (yüzde 160) olarak sıralandı. Bu illeri sırasıyla Batman (yüzde 154), Kayseri (yüzde 138), Adana (yüzde 134), Konya (yüzde 117), İstanbul (yüzde 116) ve Eskişehir (yüzde 114) takip etti.