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Bayramda Mavi Göl piknik severlerle doldu

Dört günlük Kurban Bayramı'nda temiz hava almak ve ailesiyle piknik yapmak isteyen Başkentliler tatil boyunca Mavi Göl'e akın etti.

Bayramda Mavi Göl piknik severlerle doldu
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Dört günlük Kurban Bayramı’nda temiz hava almak ve ailesiyle piknik yapmak isteyen Başkentliler tatil boyunca Mavi Göl’e akın etti.

Kurban Bayramı tatilinin toplamda 9 gün olmasının tadını çıkaran başkentli vatandaşlar Mavi Göl’e akın etti. Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Mavi Göl içerisinde spor kompleksleri, spor aletleri, 15 adet çocuk oyun alanı ve koşu yolları ile başkentlilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Toplamda 2 bin 120 dönümlük bir arazi içerisinde bulunan Mavi Göl aynı zamanda birçok aktiviteyi de içerisinde bulunduruyor. Göl içerisinde bulunan su bisikletleriyle su üzerinde keyifli vakit geçiren vatandaşlar geniş ailelere de hitap eden göl etrafında bin 245 dönüm piknik alanıyla, piknik masaları, kapalı çardakları ve barbeküleriyle de mangal yaparak yeşilin ve mavinin tadını çıkarttı.

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Bayramda kesilen kurbanların etlerini mangalda değerlendirmek isteyen vatandaşlar Mavi Göl’e gelerek hem mavinin hem de yeşilin içerisinde pikniklerini yaparak renkli görüntüler oluşturdular.

İHA
Editör

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