Bayramda parkomatlar ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş'ye bağlı parkomatlar, Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak.

Bayramda parkomatlar ücretsiz
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş’ye bağlı parkomatlar, Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların şehir içindeki ziyaretlerinde park sorunu yaşamamaları için gerekli tedbirleri aldı. Bu çerçevede, bayram süresince 21 Nisan Cuma gününden 23 Nisan Pazar gününü kapsayacak şekilde parkomatlı otoparklardan ücret alınmayacak.