Bayramda tatlı tüketimine dikkat!

Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli Ramazan bayramında tatlı ve çikolata tüketiminde aşırıya kaçmanın ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

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  • 30.04.2022 11:10
  • Güncelleme: 30.04.2022 12:36
Bayramda tatlı tüketimine dikkat!
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli Ramazan bayramında tatlı ve çikolata tüketiminde aşırıya kaçmanın ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bayramlar beslenme düzeninde bazı değişikliklere sebep olabiliyor. Bu değişikliklerin sadece sindirim sistemi değil, vücudun tamamında telafisi güç sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunan Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, "Şayet beslenme düzenimizdeki değişikliklere karşın tedbir alınmazsa bazı sağlık problemleri yaşanabilir. Bu problemlerin başlıcaları ise sindirim güçlüğü, kabızlık, mide rahatsızlıkları, tansiyon yükselmesi, kalp çarpıntısı gibi sağlık sorunlarıdır" diye konuştu.

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Tatlı tüketimi çok önemli

Tatlı tüketiminin bayram süresi ve sonrasını sağlıklı geçirme açısından kritik önemde olduğunu kaydeden Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, şu tavsiyelerde bulundu:

"Bayramda şekerleme ve tatlılardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Bayramı boyunca şerbetli tatlı ve çikolata tüketimi artmaktadır. Bu besinlerin glisemik indeksleri ve kalorileri yüksek olduğundan kan şekerinin de hızla yükselmesine yol açarlar. Fazla miktarda çikolata ve tatlı tüketimi mide yanması, bağırsak sistem bozukluklarına sebep olarak pek çok sağlık problemine yol açacaktır. Tatlı tercihleri mümkün olduğunca sütlü tatlılardan yana kullanılabilir. Sütlü tatlı olarak dondurma, doğru ve serinletici bir tercih olacaktır."

İHA

SHA Editör
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