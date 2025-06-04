Bayramda Yola Çıkmadan Önce Önleminizi Alın!

Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala, araçlarıyla yola çıkacak sürücülere önemli bir uyarı da Özvarnalı Sigorta’dan geldi. Silivri’de sigorta sektöründe güvenilirliğiyle tanınan Elif Özvarnalı, yalnızca araç bakımı değil, sigorta poliçelerinde yer alan teminatların da sürücüler için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bayram döneminde artan trafik yoğunluğu ve sıcak hava koşullarının araç arızalarını artırabileceğine dikkat çeken Özvarnalı, “Sürücüler, sadece bakım yaptırmakla kalmamalı; sigorta poliçelerindeki teminatları da mutlaka gözden geçirmeli. Poliçelerde bulunan yol yardımı, çekici hizmeti, arıza onarımı, yedek parça ve işçilik gibi birçok avantaj, sürücüye güven ve konfor sağlar,” ifadelerini kullandı.

Yola Çıkmadan Önce Bunları Kontrol Edin

Elif Özvarnalı, sürücülere şu kontrolleri yapmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu:

Motor yağı, fren hidroliği, soğutma suyu ve silecek suyu seviyeleri kontrol edilmeli.

Lastiklerin diş derinliği ve hava basıncı uygun olmalı.

Farlar, sinyaller, fren lambaları ve akü kontrol edilmeli.

Stepne, kriko ve bijon anahtarı gibi temel ekipmanlar araçta bulunmalı.

"Sürpriz arızalar yolculuğunuzu kabusa çevirebilir. Ancak doğru teminatlara sahip sigorta poliçesiyle tüm bu riskler güvence altına alınabilir. Özvarnalı Sigorta olarak müşterilerimize hem maddi hem manevi konfor sağlıyoruz. Bayram sevincinizi bölmeyin, yola çıkmadan önce poliçenizi kontrol edin,” dedi.

