Bayramiç Barajı kuruma noktasına geldi

Çanakkale’de, çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı ’Bin Pınarlı İda’ olarak geçen Kaz Dağları’ndan beslenen 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı’nda bölgede yeterli yağış olmaması sebebiyle yaklaşık 10 milyon metreküp su kaldı. Bayramiç barajında yağışların yeterli olmaması sebebiyle oluşan kuraklık drone ile görüntülendi.

Son aylarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkiye’de barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde düştü. Kuraklık, Çanakkale’deki barajları da tehdit ederken, Çanakkale merkez ve ilçelerinde, bu yıl yeterli miktarda yağış alamayınca barajlardaki su seviyesi düştü. Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı ’Bin Pınarlı İda’ olarak geçen Kaz Dağları’nın eteklerindeki Bayramiç Barajı’nda da su seviyesi ciddi oranda düştü. Yeterli yağmur yağmadığı için Bayramiç Barajı neredeyse kuruma noktasına geldi. 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip barajda yaklaşık 10 milyon metreküp su kaldı. Bayramiç barajında yağışların yeterli olmaması sebebiyle oluşan kuraklık drone ile görüntülendi.

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Bayramiç barajının bölgenin en güçlü, en potansiyeli yüksek ve en çok su tutma kapasitesine sahip barajlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Bayramiç barajının su seviyesinin şuanda yüzde 10’lara düştüğünü ifade eden Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunun sebebi de, şu anda özellikle Ekim-Kasım aylarında beklediğimiz bu sonbahar yağışlarının zamanda olmaması. Bundan dolayı ciddi şekilde barajlarımızdaki doluluk oranlarının düşmüş olduğunu görmekteyiz. Yalnız bu noktada çok sıkıntıya düşürecek ve çok tedirgin olacak daha ortada bir şey yok. Çünkü geçmiş yıllarda da defalarca bu barajın bu seviyelere hatta bu seviyelerden daha aşağılara indiği dönemler olmuştur. Ama istediğimiz yağışlar düşmeye başladığında bu barajın, 20 günde, bir ayda üzerinden taştığını, doluluk oranını yüzde 100’e tamamladığı dönemleri de bilmekteyiz. Ondan dolayı şu anda ciddi şekilde bölgemizde yağmur düşmemesinden dolayı doluluk oranımız ciddi şekilde düşük durumda. Ancak önümüzdeki günlerde oluşacak yağışlarla beraber yavaş yavaş dolmaya başlayacak. Yeni üretim sezonunda doluluk oranının oluşacak yağmurlarla beraber yüzde 100’lere ulaşacağını ve üreticilerimizin yine aynı şekilde geçmiş yıllarda olduğu gibi bu barajdan faydalanacakları sularla ciddi şekilde bölgemizde bir üretim yapacağını öngörmekteyiz.”