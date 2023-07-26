Bayramiç beyazı üreticinin yüzünü güldürdü

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinin Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret tesciline sahip nektarini ’Bayramiç beyazı’ ekonomik değeriyle üreticisinin yüzünü güldürüyor. Hasadına başlanan kendisine has aroması ve lezzetini Kazdağları’ndan alan Bayramiç beyazı, tüccarlar tarafından kalitesine göre üreticiden kilosu 25 ile 30 liradan alınıyor.

Mitolojik adı ’İda’ olan Kazdağları’nın kuzey yamaçlarındaki Bayramiç ilçesinde yetişen nektarin, Bayramiç Ziraat Odası’nın Türk Patent Enstitüsü’ne yaptığı başvuru ile 2013 yılında ’Bayramiç beyazı’ adıyla Coğrafi İşaret tescili aldı. 2016 yılında Bayramiç beyazının 4 çeşit fidan tescili gerçekleştirildi. Bayramiç beyazı, 4 yıl önce Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline kavuştu. Bayramiç beyazı, Türkiye’nin Avrupa’daki tescilli 7’nci ürünü oldu.

Kazdağları’nın endemik meyvesi olan coğrafi işaretli ’Bayramiç beyazı’, erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde hasat ediliyor. Rengi, tadı, kokusu ve aroması ile dikkat çeken ürün, diğer nektarin çeşitlerine göre de daha uzun süre dayanıyor. İhraç edildiği gibi Türkiye’de İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerdeki hallere gönderilen ürün tüketicilerin sofralarına ulaştırılıyor.

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, “Yaklaşık 7 bin dönüm üzerinde üretim yapılmaktadır. Bu yıl ortalama 8 bin ton Bayramiç beyazı elde etmeyi hedefliyoruz. Fiyatlarımız geçen yıla nazaran 3 kat artmıştır. Üreticiden yaklaşık 25-30 lira arasında fiyatla alınmaktadır. Halde ise 40 ile 45 lira arasında satılmaktadır. Marketlerde 50 ile 70 lira arasında satılmaktadır” dedi.

Bayramiç beyazının bu kadar lezzetli olmasının sebebini de anlatan Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, “Kazdağları’nın havası, toprağı ve suyuyla üretilen ve hasat edilen bu ürünlerimiz hoş kokusu, lezzeti, aromasıyla ağızda güzel bir tat bırakmaktadır. Bu ürünün tadına bakan, yiyen her insan Bayramiç beyazını aramaktadır. Her yıl üretimin artmasıyla, talep de artmaktadır. Yurt dışında Almanya, İngiltere, Rusya’ya gönderilmektedir. İç pazarda ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya olmak üzere büyük illerimize de Bayramiç beyazı gitmektedir” diye konuştu.

Bayramiç beyazı üreticisi Hasan İnceoğlu, “35 yıldır tarımla uğraşıyorum. 55 dönüm yerde Bayramiç beyazı üretimi yapıyorum. Hasat dönemi başladı. Şu anda hasat döneminden memnunum. Eğer ihracat olursa beklentilerimiz daha fazla olacak. Şu andaki hasat döneminden memnunuz. Geçen yıla nazaran bu yıl fiyatlar daha iyi. Geçen yıl fiyatlar 4 ile 5 lira arasındaydı, bu yıl ise fiyatlar 25 ile 30 lira arasında satılıyor" şeklinde konuştu.

Bayramiç beyazı, tüccarlar tarafından üreticiden kalitesine göre kilosu 25 ile 30 liraya kadar fiyatla alınıyor.