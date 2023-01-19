Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'nden orman yangını uyarısı

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü, kurak geçen mevsim ve hava sıcaklıkları ile düşük nem kaynaklı yaşanabilecek orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları karşısında vatandaşları uyardı.

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğünce sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ocak ayının kurak geçmesi nedeniyle, uzmanların orman yangınlarına karşı uyardığına dikkat çekildi. Açıklamanın devamında ise, “Önümüzdeki günlerde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve nemin düşük olması nedeniyle örtü yangınlarının yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Dikkatsizliğimiz ve tedbirsizliğimiz birçok canlının felaketine neden oluyor. Orman yangınları açısından en riskli bir bölgede yer almaktayız. Ormanda ve bitişiğinde piknik ateşi veya bahçe temizliği gibi amaçlarla ateş yakılmaması, daha dikkatli ve tedbirli olunması ve ilgililere duyurulması son derece önemlidir. Rüzgarlı havalarda hava neminin hızla düşmesi nedeniyle ortamdaki tüm yanıcı maddelerin hızla kurumaktadır. Her türlü en küçük kıvılcımın büyük bir yangına dönüşmesi an meselesidir. Lütfen daha dikkatli ve tedbirli olalım. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü için 02867731103/05424510412 telefonları aramaları rica olunur” ifadelerine yer verildi.