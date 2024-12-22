Bayramiç'te deve güreşine büyük ilgi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen deve güreşi, halk tarafından büyük ilgi gördü. Bayramiç Deveciler Derneği tarafından düzenlenen deve güreşi Ahmet Somalı arenasında gerçekleşti. Güreşler, renkli görüntülere sahne oldu. Güreş sahasına gelen binlerce güreşsever, unutulmaz anlar yaşadı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bulunan Ahmet Somalı arenasında düzenlenen deve güreşlerine toplam 180 deve katıldı. Güzel hava şartları sebebiyle müsabakaları seyretmeye gelen katılımcı sayısı fazla oldu. Develerin kıyasıya mücadeleleri heyecanlı anlara sahne oldu. Deve güreşlerini izlemeye yaklaşık 6 bin kişinin geldiğini belirten Bayramiç Deveciler Derneği Başkanı Ergün Özkan, deve güreşine gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi. Sabah 10.00’da başlayan güreşlerin bütün gün devam edeceğini söyleyen Özkan, daha 40 çift devenin güreşmeyi beklediğini söyledi. Başkan, deve güreşlerinden hiçbir ücret alınmadığını ifade etti.