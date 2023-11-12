Bayramiç'te menenjit tespit edilen çocuk yoğun bakımda

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde birinci sınıf öğrencisi bir çocukta menenjit hastalığı tespit edildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen ve durumu ağır olan çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Bayramiç'te menenjit tespit edilen çocuk yoğun bakımda
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde birinci sınıf öğrencisi bir çocukta menenjit hastalığı tespit edildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’ne sevk edilen ve durumu ağır olan çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Bayramiç’te bir ilköğretim okulunda ismi açıklanmayan 1’inci sınıf öğrenci çocuk menenjit hastalığına yakalandı. Durumunun ağırlaşması üzerine minik çocuk Bayramiç Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi. Sınıf öğretmeninin ailelere haber vermesi üzerine çocuklar aileleriyle Bayramiç Devlet Hastanesine geldi. Tedbir amacıyla öğrencilerin tek tek testleri yapıldı. Hastane bahçesinde bekleyen çocukların ve ailelerin maske taktıkları görüldü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman