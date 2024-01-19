Bayramiç'te motosiklet yayaya çarptı: 3 kişi metrelerce savruldu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada, 2’si ağır, 3 kişi yaralandı. Motosikletteki 2 kişinin ve yayanın metrelerce sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İbrahim Bodur Caddesi üzerinde meydana geldi. Timurhan T. (27) yönetimindeki 17 AAP 280 plakalı motosiklet, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Gönül E.’ye (56) çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Timurhan T., motosikletin arkasında bulunan Ahmet C. (20) ve motosikletin çarptığı Gönül E. yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşlar ve araç sürücüleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Timurhan T. ve Gönül E. , Çanakkale’de ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi. Kaza sırasında motosikletin arkasında bulunan Ahmet C.’nin hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptığı ve çarpmanın etkisiyle 3 kişinin metrelerce sürüklendiği görüldü.