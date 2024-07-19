Bayramiç'te orman yangını

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bayramiç'te orman yangını
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın saat 12.00 sıralarında Bayramiç’in Barajtepe mevkiinde ormanlık alanda başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye 4 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, dozer, çok sayıda orman personeli sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb