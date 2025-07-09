Bayramiç'te orman yangını
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Bayramiç Barajı mevkii yakınlarında saat 19.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Gelen ihbarlar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Havanın kararmasıyla beraber yangını kontrol altına almak için ekipler tarafından karadan müdahaleyi sürüyor.