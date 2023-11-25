Bayramiç'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Bayramiç'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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sina pırlanta
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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü sapağında meydana geldi. Ezine ilçesinden Bayramiç istikametine giden Halil K. (48) yönetimindeki 17 YR 991 plakalı otomobil iddiaya göre aniden yola çıkan Hamit K.’ya (39) çaptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hamit K’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Hamit K.’nın cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Jandarma ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.