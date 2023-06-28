Bayramiç'te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bayramiç’e bağlı Çırpılar köy yolundaki köprü girişinde meydana geldi. Çırpılar köyüne doğru seyir halinde olan Mesut Erdem (52) yönetimindeki 34 CLM 656 plakalı otomobil ile Çırpılar köy imamı Mehmet Aydoğan (25) idaresindeki 59 TN 622 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada 34 CLM 656 plakalı aracın sürücüsü Mesut Erdem ve araçta bulunan Seyfi Özkan, Ramazan Topal ve İlyas Uydaş ile 59 TN 622 plakalı araç sürücüsü Mehmet Aydoğan, eşi Yaren Aydoğan (22), çocukları Meryem Aydoğan (3) ve Hatice Aydoğan (5) yaralandı. Yaralılardan Seyfi Özkan, Ramazan Topal, İlyas Uydaş, özel bir araçla Bayramiç Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Diğer yaralılar Mesut Erdem, Mehmet Aydoğan, eşi Yaren, çocukları Meryem ve Hatice Aydoğan ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada imam Mehmet Aydoğan’ın ailesiyle birlikte memleketi Tekirdağ’a gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.