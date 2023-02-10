Bayramiç'te saç bidonları sobaya dönüştürülerek, deprem bölgesine gönderiliyor

Çanakkale’nin Bayramiç ilçe Belediyesi ekipleri, saç bidonlarını sobaya dönüştürerek, deprem bölgesine gönderiyor.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlar için Türkiye tek yürek oldu. Depremzedeler için birçok şehirde yardım kampanyası düzenleniyor. Bu çerçevede Bayramiç Belediyesi de saç bidonlarını deprem bölgesine gönderilmek üzere belediyeye ait atölyelerde sobaya dönüştürüyor. Hazır hale getirilen sobalar, AFAD koordinasyonunda depremzedelerin kullanımı için deprem bölgesine gönderiliyor.

Saç bidonlarının sobaya dönüştürülme işlemlerinin 24 saat aralıksız ekipler tarafından devam ettiğini belirten Bayramiç Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karadeniz, belediyenin öz sermayesi kullanılarak, saç bidonların depremzedeler için soba haline dönüştürüldüğünü söyledi.