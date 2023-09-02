Bayramiç'te şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Bayramiç'te şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyü ile Çavuşlar köyü arasında meydana geldi. Evciler köyünden Çavuşlu köyüne seyir halinde olan Metin Ergin (58) idaresindeki 17 AP 139 plakalı kamyonet nedeni belli olmayan bir şekilde şarampole yuvarlandı. 50 metre yükseklikten dere yatağına devrilen kamyonetin sürücüsü Metin Ergin olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemenin ardından sürücü Metin Ergin’in cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.