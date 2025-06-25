Bayramiç'te tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 11.32 sıralarında Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Akpınar ve Türkmenli köyü arasında tarım arazisinde başladı. İhbar üzerine bölgeye Yağcılar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda yangın, saat 12.39’da tamamen kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.