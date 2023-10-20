Bayramiç'te tek katlı boş ev yanarak kullanılamaz hale geldi
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tek katlı boş evde çıkan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde tek katlı boş evde çıkan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Tepecik Mahalesi Atatürk Caddesi’nde tek katlı evde nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Evden alev ve dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerini müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangında boş ev kullanılamaz hale geldi.