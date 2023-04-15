Bayramiç'te Turizm Haftası kutlandı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından kutlama programı düzenlendi.

Bayramiç’te 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen kutlama programı düzenlendi. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan programa Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Belediye Başkan V. Ali Kula, İlçe Müftüsü Rıdvan Seletli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kurtuluş Sürücü, Okul Müdürleri ile öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Bayramiç Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından video gösterisi, halk oyunları, Coğrafi İşaretli Ürünlerimizin sinevizyon gösterisi ile devam etti. Müzik dinletisi, Yöresel kıyafet ve ürünler gösterisi ve Dijital fotoğrafçılık kursu sunumu ile program sona erdi.