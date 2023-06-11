Bayramiç'te yılanların 'çiftleşme dansı' kameraya yansıdı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki yılanın çiftleşme dansı cep telefonuyla görüntülendi.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde iki yılanın çiftleşme dansı cep telefonuyla görüntülendi.
Bayramiç’te Turgay Duman tarlasına gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. İlçeye bağlı Evciler köyü yolu üzerinde birbirine sarılı 1 metre uzunluğunda 2 yılan görünce şaşkınlık yaşadı.
İki yılanın çiftleştiğini fark eden Turgay Duman, yılanların çiftleşme dansının o anlarını cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.