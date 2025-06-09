Bayramın bitmesini beklemeyenler otoyolda akıcı yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı tatilinin bitmesini beklemeden dönüşe geçen tatilciler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Bayramın bitmesini beklemeyenler otoyolda akıcı yoğunluk oluşturdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kurban Bayramı tatilinin bitmesini beklemeden dönüşe geçen tatilciler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tatilin bitmesine 1 gün kala erkenden yola çıkarak dönüşe geçen bazı tatilciler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturmaya başladı.

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