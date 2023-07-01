Bayramının son günü Avcılar'daki kurban çadırları toplanmaya başlandı

Kurban Bayramı’nın son günü Avcılar’daki kurban satış alanındaki çadırlar toplanırken, besiciler satılmayan hayvanları araçlara yükleyerek geri götürmeye başladı.

İstanbul’da kurban pazarlarındaki hareketlilik büyük oranda sona erdi. Avcılar’daki kurban satış yerinde hayvanların büyük çoğunluğunun satılmasıyla bayram öncesinde kurulan çadırlar toplanmaya başlanırken, satılmayan kurbanlıklar ise araçlara yüklenerek geri götürülüyor.

“Bu akşam itibari ile burada kimse kalmamış olacak”

Kurban satış alanındaki çadırları toplayan Murat Çakar, “Bayramdan önce kurduğumuz çadırları bugün itibariyle toplamaya başladık. Şu an burada sadece küçükbaş hayvanlar kaldı. Büyükbaş hayvan kesimi bitti. Küçükbaş kesimi de nadir oluyor. Bu akşam itibariyle burada kimse kalmamış olacak. Biz de hızlı bir şekilde burayı temizleyeceğiz. Havan satışları geçen seneye oranla daha düşük ancak çoğunluğu satıldı. Kalan hayvanlar da akşama kadar geri götüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bayram tatilinin uzun olması bizim satışlarımızı çok etkiledi”

Kurbanlık hayvan satıcısı Necip Atı ise “Kırklareli’nden geliyorum. 150 tane küçükbaş hayvan getirdik. 100 taneyi sattık ancak 50 adet hayvan elimizde kaldı. Bayram tatilinin uzun olması bizim satışlarımızı çok etkiledi. İstanbul halkı tatile çıktı. Geçen seneye oranla satışlarımız daha düşük. Kamyon bekliyoruz kalan hayvanlarımızı geri götüreceğiz” dedi.