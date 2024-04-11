Bayramlarda dolup taşan o sahil bu kez boş kaldı

Geçtiğimiz bayramlarda dolup taşan Sakarya'nın Karasu sahili bu bayramda hava sıcaklığının düşük olması sebebi ile boş kaldı.

Bayramlarda dolup taşan o sahil bu kez boş kaldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Geçtiğimiz bayramlarda dolup taşan Sakarya’nın Karasu sahili bu bayramda hava sıcaklığının düşük olması sebebi ile boş kaldı.

Sakarya’nın Karasu ve Kocaali sahil kesimi bu bayram boş kaldı. Hava sıcaklığının düşük olması sebebi ile sahillerdeki alışılagelmiş bayram yoğunluğu bu kez görülmedi. Onun aksine ilçe merkezinde daha fazla yoğunluğa rastlandı. Bazı vatandaşların ise sahil kısmında yürüyüş yaparak, oturmayı tercih ettikleri görüldü.

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