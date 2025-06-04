Bayramların en sağlıklı hediyesi

Kurban Bayramına sayılı saatler kala, ziyaretler, ikramlar ve hediyeler için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bursa’nın simgesi olan kestane şekeri ise bu yıl da çikolata ve şerbetli tatlılara güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Kurban Bayramı’nda sevdiklerini ziyaret etmeye hazırlananlar ya da misafir ağırlayacak olanlar için klasikleşmiş çikolata ve baklava ikramları yerine, Bursa’ya özgü bir tatlı olan kestane şekeri öne çıkıyor. Özellikle Kardelen Kestane Şekeri, geleneksel lezzetini modern ambalajlar ve zengin çeşitleriyle buluşturarak bayram sofralarının yıldızı oluyor.

Sağlıklı ve hafif

Çikolata ve şerbetli tatlıların yüksek kalori ve ağır içeriğine karşı, kestane şekeri hem daha hafif hem de sağlık açısından daha dengeli bir alternatif. C vitamini, demir ve mineraller açısından zengin olan kestane, güçlü antioksidan özellikleriyle de bağışıklık sistemine destek oluyor. İlka Şekerleme’nin Kardelen, Cardelion ve Yaylacık markalarıyla ürettiği kestane şekerleri, sade, çikolatalı, fındıklı, fıstıklı ve cevizli olmak üzere yaklaşık 50 farklı formda tüketiciyle buluşuyor. Farklı gramajlardaki ambalajları ve Bursa’yı simgeleyen özel kutu tasarımları sayesinde hem ikramlık hem de hediyelik olarak ideal bir seçenek sunuyor.

E-ticaret kolaylığı ile her eve ulaşıyor

Kardelen markalı ürünler yalnızca Bursa’daki 24 satış noktasıyla sınırlı kalmıyor. Türkiye genelindeki yüzlerce satış noktasının yanı sıra www.kardelen.com üzerinden de online siparişle temin edilebiliyor. Bayram yoğunluğunda alışveriş kolaylığı arayanlar için hızlı ve güvenli teslimat imkânı da dikkat çekiyor.

İlka Şekerleme yetkilileri, özellikle kamu kurumlarına ve büyük işletmelere de çağrıda bulunarak hediye tercihlerinde yerli ve coğrafi işaretli ürünlere öncelik verilmesi gerektiğini vurguluyor. "Çikolata bizim kültürümüz değil, ama kestane şekeri Bursa’nın özüdür" diyen yetkililer, bu bayramda sofraların Kardelen lezzetiyle şenlenmesini öneriyor.