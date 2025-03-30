Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi buldu

Bursa İnegöl'de Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi buldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Bursa İnegöl’de Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı 12 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi’nde halk, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma, bayram namazı sonrası başlıyor. Binden fazla kişi sıraya girerek birbirleriyle bayramlaşıyor.

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Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyleyerek, "Mahallemizdeki bayramlaşma geleneği 60-65 yıldır atalarımızdan bize kalan bir miras. Bu geleneği devam ettiriyoruz, ettirmeye de devam edeceğiz. Herkese hayırlı bayramlar" dedi.