Bayrampaşa 4. Bilim ve Teknoloji Festivali başladı

Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Bilim ve Teknoloji Festivali başladı. Bilim ve teknoloji meraklılarını ağırlayan festivale gelen öğrenciler atölyelerde bilgi alarak, uygulamalara katıldı.

Bayrampaşa Belediyesinin ev sahipliğinde 4. Bilim ve Teknoloji Festivali Bayrampaşa Pazartesi Kapalı Pazar alanında başladı. Festivalde robotik kodlama, 3D tasarım, biyoteknoloji, kimya, fizik, biyoloji, havacılık, uzay ve astronomi gibi çok sayıda atölye yer aldı. Festivale Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, okullardan gelen öğretmenler ile öğrencileri katıldı. Öğrenciler biyoloji atölyesinde vücudun kasları ve işleyişleriyle ilgili bilgiler alıp gözlemlerken, robotik araba simülasyonunda sürüş deneyimi kazandı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de araba simülasyonunu deneyerek atölyede sistemi gerçekleştiren gence emekleri için teşekkür etti. Öte yandan festival 22 Ekim’e kadar bilim meraklılarını ağırlayacak.

TEKNOFEST’te yarışacak Bayrampaşalı gençlerin birinci, ikinci ve üçüncü olacağına dair inancının tam olduğunu ifade eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bayrampaşa Bilim ve Teknoloji Merkezimizin bir etkinliğinde birlikteyiz. Burada Özellikle bütün okullardaki bilim ve teknolojiyle ilgilenen yavrularımızın tüm projelerini burada sergiliyoruz. Bu projelerin içerisinde TÜBİTAK ödüllü olanlar var. TÜBİTAK’ın yeniden müracaat etmiş olan yavrularımız var ve bütün bu projelerin tamamen önünü açarak bu yavruların geleceğe doğru emin adımlarla yürümesini sağlıyoruz. Bilim merkezi olarak da bildiğiniz gibi TEKNOFEST’in bütün yarışmalarına katılan bir bilim merkeziyiz. Bu vesileyle de TÜBİTAK’a yavrularının yapmış olduğu bütün projelerin tamamını gönderiyoruz ve tüm bu yarışmalar sonucunda da her yıl olduğu gibi yine bu yıl da birinci, ikinci, üçüncüler Bayrampaşa Belediyemizin bilim merkezinden çıkacaktır. Bugün burada bu etkinliği tüm okullarımızla birlikte yapıyoruz. Özellikle bilim merkezimizde bulunan 6 tane proje sınıfımızın da bugün burada yeni projeleriyle beraber özellikle öğrencilerimize bu projeler hakkında geniş, kapsamlı, arkada görmüş olduğunuz stantlarda da belirtildiği gibi bilgiler verecekler. Böylece teknolojiyi ve bilimi özendirmek ve yüksek teknolojinin neşesinde olacağı hakkında da bilgi sunmak üzere yavrularımız tüm çalışmalarını, hünerlerini, bilgi birikimlerini inşallah okullardan gelecek olan yavrularımıza sunacaklar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı bir şekilde Bayrampaşa 4. Bilim ve Teknoloji Festivali’mizin açılışını sizlerle beraber yapma şerefine de nail olduk. Katılan tüm okuldaki evlatlarımızı, yavrularımızı ben burada teşekkür ediyorum" dedi.