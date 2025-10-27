Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine, AK Parti'li İbrahim Akın seçildi

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde başkanvekili seçimi 4. turda kazanan belli oldu. En çok oy alan adayın kazanacağı turda 19 oyla Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın kazandı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi, akşam saat 18.00’de toplandı. Başkanvekili seçiminde Cumhur İttifakı İbrahim Akın’ı aday olarak gösterirken, CHP ise Recep Öztürk aday gösterdi. Oylama hazırlıklar ve salonun kalabalık olması nedeniyle 30 dakika gecikmeli olarak başladı. Gizli oylamada adaylar için ilk iki turda, 3’te 2 salt çoğunluğa tekabül eden 26 sayısı arandı. İlk turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Öztürk ise 18 oy aldı. Bu turda AK Partili İbrahim Akın adına verilen 2 oy pusulasında soy isim "Akin" şeklinde yazıldığı için Meclis 1. Başkanvekili İbrahim Kahraman tarafından önce geçersiz sayılırken, yapılan itirazlar sonrası oylar geçerli kabul edildi.

Salonda gerginlik

İkinci turda ise, oturumu yöneten Meclis 1. Başkanvekili Kahraman, AK Partili aday İbrahim Akın’ın isminin yazıldığı bir pusulada soy ismin farklı şekilde yazıldığını öne sürerek oyu geçersiz kabul etti. Kahraman, oylama sonucunda her iki adayın da 18’er oy aldığını 1 oyun ise geçersiz sayıldığını dile getirdi. Meclis divanının kararı sonrası partililer arasında tartışma çıktı. Oylamayı takip eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, oturumu yöneten Meclis 1. Başkanvekili İbrahim Kahraman’ın yetki gaspı yapıp görevi kötüye kullandığını belirterek itirazda bulundu.

"Bunu asla kabul etmiyoruz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Burası hukuk devleti. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti’nde hiçbir iradeyi asla gasp ettirmeyiz. Bu şekilde irade gaspına asla müsaade edemeyiz. Başkan kabul etmiyoruz. Bu meclisi böyle yönetemezsin. Bunu asla kabul etmiyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir konuşmasının devamında, "Burada meclisin iradesi nettir. Türkiye’nin gözü önünde Bayrampaşa’da yapılan hırsızlığı bundan önce de belediyeleri nasıl hırsızlıkla yönetiyorlarsa bura da da aynı hırsızlığı aynı arsızlığı, aynı yüz kızarmazlığı maalesef mecliste yapıyorlar. Bakın burada İbrahim Akın oyunun iptal edilmesinin gerektiren en ufak bir şey var mı? Bu bizim asla kabul edebileceğimiz bir durum değildir. İtiraz edilerek geçiştirilecek bir durum asla değildir. Meclis başkanı net bir şekilde suç işlemektedir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 15 dakikalık aranın ardından 3’üncü tur oturumu ile seçime devam edildi. 3’üncü turda İbrahim Akın 19 oy, Recep Öztürk 18 Oy aldı. 3. Turda 20 oya ulaşılamadığı için 4’üncü tura geçildi.

En çok oy alan adayın kazanacağı 4’üncü turda İbrahim Akın 19 oy, Recep Öztürk 18 Oy aldı. CHP grubu, tarafından İbrahim Akın için geçerli olan 2 oy için itiraz edildi. Çıkan sonuçta Cumhur İttifakı adayı AK Partili İbrahim Akın, 4’üncü tur sonucunda 19 oyla Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçildi.

"Bugün bir emaneti devraldık"

Sonucun açıklanması sonrası konuşan İbrahim Akın, "Bugün bir emaneti devraldık. Bugün bir emaneti AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak almış bulunuyoruz. Yarın sabah itibarıyla 18 aydır hizmetten mahrum kalan Bayrampaşa’ya AK Parti belediyeciliğini tekrar getirmiş bulunmaktayız. Bugünü, bu mutluluğu bize nasip eden yüce mevlaya şükürler olsun. Bu dava bitmedi. Bitmeyecek. Durmak yok, yola devam diyorum" dedi.