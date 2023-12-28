Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner: 'Yeni dönemde aynı heyecanla Bayrampaşalılara hizmet etmeye devam edeceğiz'

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 12 yıllık görevi süresince ekibi ile birlikte Bayrampaşa ile bütünleştiklerini belirterek, “Proje, hizmet ve yatırımlarımıza bugün Bayrampaşa’nın İstanbul’un parlayan yıldızı olmasını sağladık” dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, belediye olarak projeleri ve hizmetleri hakkında bilgiler paylaştı. “Tam 40 yıldır Bayrampaşa ile özdeşleştik ve bütünleştik” diyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bayrampaşalılarla aynı yolda yürüdük, aynı havayı soluduk. Bir olduk, birlikte Bayrampaşa olduk. Halkımızın bana tevdi ettiği belediye başkanlığı görevini ekibimle beraber 12 yıldır sürdürmenin gururunu yaşıyorum. Bayrampaşa’ya hizmet etmek benim için büyük bir onurdur” sözlerini vurguladı.

“Her zaman ilkleri başarmanın gayreti içinde olduk”

Başkanlık görevini devraldığından bu yana hiç durmadan ve yorulmadan ilk günden bu yana canla başla çalıştıklarını ifade eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, şunları kaydetti: “Görevim boyunca her zaman ilkleri başarmanın gayreti içinde olduk. Bu çerçevede ilçemize yepyeni eserler kazandırdık. Proje, hizmet ve yatırımlarımıza bugün Bayrampaşa’nın İstanbul’un parlayan yıldızı olmasını sağladık. Bu gurur Bayrampaşalılarla birlikte hepimizin”

“Projelerimizle Bayrampaşa’ya değer katmaya odaklandık”

Bayrampaşa Belediyesi olarak ilçe halkının beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda projeler ve hizmetler geliştirdiklerini ifade eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, şunları belirtti: “Bayrampaşa Millet Bahçesi projemizi kısa süre içinde halkımızın hizmetine sunacağız. Park, 45 bin metrekarelik dev alanı ile İstanbul’a nefes aldıracak, belediyemizin ustalık eseri olacak. Bununla birlikte 300 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi, Cezaevi Alanı Kentsel Dönüşüm Konutları, yeni parklar ve otoparklar, kadın yaşam merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu, yeni engelliler merkezi, yeni kütüphaneler, ‘can dostlarımız’ için yeni bakımevi gibi projelerimizle Bayrampaşa’ya değer katmaya odaklandık. Şehir dışı kültür gezilerimiz devam ediyor. Spor tesisleri, okullar ve eğitim merkezleri ile gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyal ve eğitsel faaliyetlerini destekliyoruz. Öğrencilerimize burs ve sınav ücretleri desteklerimiz ve dezavantajlı gruplara yardımlarımız aralıksız sürüyor. Ekibimizle birlikte yeni proje ve hizmetler geliştirmeye de devam ediyoruz”

“Yeni dönem için birbirinden prestijli projeler planladık”

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Arkamıza dönüp baktığımızda gök kubbede hoş bir seda bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni dönem için ilçemizin değerine değer katacak birbirinden prestijli projeler planladık. Cumhuriyetimizin 100. Yılında, yüz güldüren projelerimizi hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Halkımızdan alacağımız güçle açıkladığımız ve açıklayacağımız projeleri teker teker hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bayrampaşalılara hizmet etmeye devam edeceğiz”

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, sözlerini şöyle tamamladı: “Sevdamız Bayrampaşa’mız diyerek yola çıkmıştık. Bu yolda durmadan, yorulmadan devam ediyoruz. Zamanın ötesinde projeler ve yüz güldüren hizmetlerle 12 yıllık yoğun çalışma dönemini arkamızda bıraktık. Bayrampaşa sevdasıyla gönüller yaptık, gönülden işler yaptık. Ortak akılla attığımız adımlarla Bayrampaşa’mızın şehircilik, eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı, kültür-sanat, sosyal hizmetler ve spor alanında büyük kazanımlar elde etmesini sağladık. Bitti mi? Hayır. Yeni dönemde inşallah aynı heyecanla Bayrampaşa’ya ve Bayrampaşalılara hizmet etmeye devam edeceğiz”