Bayrampaşa Belediye Başkanvekili CHP'li İbrahim Kahraman oldu

Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimini, kura sonucu CHP’nin adayı İbrahim Kahraman kazandı. Seçim sürecinde Belediye Meclisinde zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi saat 10.00’da olağanüstü toplandı. Başkanvekili seçiminde, CHP Grubu İbrahim Kahraman, Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın’ı aday gösterdi.

Seçim sürecinde zaman zaman meclis içerisinde, zaman zaman ise meclis dışında tartışmalar yaşandı. Seçimde yaşanan en büyük tartışma, oyların geçerliliği konusunda oldu. AK Parti’nin adayı İbrahim Akın’ın isminin yazılı olduğu bir pusulada çizik bulunduğu gerekçesiyle oy geçersiz sayıldı. CHP’li adayın isminin yazıldığı pusulada ise adayın soyadı üzerinde karalama olmasına rağmen oy geçerli kabul edildi.

Seçimin ilk turunda 37 meclis üyesi oy kullandı. Sandıktan CHP’nin adayı Kahraman’a 18, Cumhur İttifakı adayı Akın’a ise 19 oy çıktı. Adaylar istenen oya ulaşamadığı için seçim bir sonraki tura kaldı. İkinci, üçüncü ve dördüncü turda da adaylar eşit sayıda oy alınca başkanvekilini belirlemek üzere kura çekildi. Yapılan kura çekimi sonucu CHP’nin adayı İbrahim Kahraman Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçildi.