Bayrampaşa Belediyesi'nden acil servise yenileme

Sağlık İşleri Müdürlüğü dispanseri, hasta nakil ambulansları, fizik tedavi ve engelliler merkezi ile günde yüzlerce hastaya hizmet veren Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki devlet hastanesinin acil servis bölümünü baştan sona yeniledi. Yenilenen acil servisin çok yakın bir zamanda hizmete açılması bekleniyor.

Bayrampaşa Belediyesi'nden acil servise yenileme
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Sağlık İşleri Müdürlüğü dispanseri, hasta nakil ambulansları, fizik tedavi ve engelliler merkezi ile günde yüzlerce hastaya hizmet veren Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki devlet hastanesinin acil servis bölümünü baştan sona yeniledi. Yenilenen acil servisin çok yakın bir zamanda hizmete açılması bekleniyor.

Bayrampaşa Belediyesi’nin sağlık alanındaki proje ve hizmetleri hız kesmeden devam ediyor. Sağlık işleri müdürlüğü dispanseri, hasta nakil ambulansları, fizik tedavi ve engelliler merkezi ile günde yüzlerce hastaya hizmet veren belediye, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nin acil servis bölümünü baştan sona yeniledi. Yenileme çalışmasıyla birlikte hastaların daha konforlu bir ortamda sağlık hizmeti alabileceği acil servisin çok yakın bir zamanda hasta kabulüne başlaması bekleniyor.