Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 44 gözaltı

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında verilen 48 gözaltı kararının ardından yapılan operasyonlar sonucunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi’nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edilmişti. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 şüpheli hakkında bugün sabah saatlerinde eşzamanlı olarak yakalama ve gözaltı işlemi yapılmıştı. 48 gözaltı kararının ardından yapılan operasyonlar sonucunda 44 şüpheli gözaltına alındı.