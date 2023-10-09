Bayrampaşa Belediyesinin 2024 mali yılı bütçesi 1 milyar 800 milyon lira olarak belirlendi

Yeni yıl mali bütçesini görüşmek üzere toplanan Bayrampaşa Belediye Meclisi, 1 milyar 800 milyon lira olarak belirlenen bütçeyi oy çokluğu ile onayladı. Mecliste konuşan Başkan Atila Aydıner, “Türkiye Yüzyılı’nda da yüz güldüren projelerimizle Bayrampaşa’da hayatı kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle meclisimizde kabul edilen 2024 yılı bütçemizin ilçemiz ve halkımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bayrampaşa Belediye Meclisi, 2024 yılı bütçesini görüşmek ve karara bağlamak üzere, meclis salonunda Meclis Birinci Başkan Vekili Ali Hacınoğmanoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıya Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yanı sıra AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti grupları, Bağımsız Meclis Üyesi Murat Aytekin, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile basın mensupları katıldı. Yapılan görüşmelerin ardından 1 milyar 800 milyon lira olarak belirlenen 2024 yılı mali bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

“Yüz güldüren projelerimizle hayatı kolaylaştırıyoruz”

Yapılan çalışmalar, sunulan hizmetler ve hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi veren Başkan Atila Aydıner, “Bütçeyi en verimli biçimde kullanarak halkımıza en iyi hizmeti vermeni gayreti içinde olduk. Şahsım ve ekibim, Bayrampaşa’mız için dur durak bilmeden canla başla çalışıyor, eğitimden sağlığa, ulaşımdan kent mimarisine, spordan kültüre, alt yapıdan sosyal belediyeciliğe her alanda ürettiğimiz mega projelerimizle ilçemizi daha yaşanabilir hale getiriyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda da yüz güldüren projelerimizle Bayrampaşa’da hayatı kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Projelerimizin hayata geçirilmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle meclisimizde kabul edilen 2024 yılı bütçemizin Bayrampaşa’mız, İstanbul’umuz ve halkımız için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.