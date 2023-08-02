Bayrampaşa'da 4 katlı bir iş merkezinde çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Bayrampaşa’da 4 katlı bir iş merkezinin en alt katında çıkan yangın sonrası binanın zemin katında bulunan 9 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, binada mahsur kalan 9 kişi ekipler tarafından kurtarılarak ambulansa bindirilirken yangına müdahalede bulunan 4 itfaiye ekibi ise dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle dumanların yükseldiği bina havadan görüntülendi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Sadullah Balkan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir iş merkezinin en alt katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan 9 kişiyi tahliye çalışmaları başlattı. Mahsur kalan 9 kişi ekipler tarafından kurtarılarak ambulansa bindirildi. Kısa sürede itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çalışmalar sırasında itfaiye ekiplerinden 4’ü dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından 4’ü itfaiye ekibi olmak üzere 13 kişinin ilk müdahaleleri olay yerinde yapılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çıkan yangın nedeniyle yükselen dumanlar dron ile havadan görüntülenirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.