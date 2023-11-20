Bayrampaşa'da 'İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze' etkinliği düzenlendi

İstanbul’da AK Parti ilçe belediyeleri Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için "İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze" etkinliği düzenlendi. Düzenlenen ortak etkinlikte Bayrampaşa Belediyesi de yer aldı.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla il genelinde 24 AK Parti ilçe belediyesi "İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze" etkinliği düzenledi. Dünya Çocuk Hakları Günü’nde düzenlenen etkinlikte Bayrampaşa Belediyesi de yer aldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’ndeki koltuklara Gazze’de şehit edilen çocukların isimleri yazıldı. Gazze’de katledilen çocukların anısına düzenlenen etkinlikte salona izleyici alınmadı. Şehit olan çocukların isimlerinin yer aldığı salon da bir buçuk saat süren "Tay" isimli çizgi film gösterimi yapıldı. Tüm ilçe belediyelerinde eşzamanlı olarak saat 14.00’de başlayan etkinlikle Gazze’deki soykırıma dikkat çekildi. Filistin ve Gazze’de katledilen şehit çocuklar için ortak düzenlenen etkinlikle İsrail’in 1917’den beri Gazze’ye karşı uyguladığı ’soykırımın’ kamuoyuna anlatılması hedeflendi.