Bayrampaşa'da 'okula merhaba' etkinliğinde doyasıya eğlence

Bayrampaşa Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde organize ettiği okula merhaba etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Atila Aydıner de çocukların büyük mutluluk yaşadığı etkinliklere katılarak onların bu mutluluğuna ortak oldu.

Bayrampaşa Belediyesi Kültür Müdürlüğü, yeni dönem kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için okula merhaba etkinliği düzenledi. Oğuzhan, Şair Baki, Mustafa Itri, Kocatepe, Uluğbey, Yahya Kemal, Şakire Sadi Obdan ve Nail Reşit İlköğretim Okulu ile Prof. Muharrem Ergin ve Nuri Örs Ortaokulu’nun bahçelerinde düzenlenen etkinlikte interaktif çocuk oyunları, Hacivat-Karagöz, palyaço ve yüz boyama, illüzyon ve müzikli kukla gösterileri, jonglör, şişme top havuzu, tırmanma piramidi, trambolin, dev kaydırak, yarışmalar ve müzik konseri yer aldı. Ayrıca tüm etkinliklerde çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ve şerbet ikram edildi. Birbirinden renkli içeriklerle çocukların gönüllerince eğlendiği etkinliklere katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de onların mutluluğuna ortak oldu.

“Eğitim kadar eğlence de önemli”

Çocuk etkinliklerinde konuşan Başkan Atila Aydıner, “2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte tatilden dönen sevgili öğrencilerimiz için 12 gün süren keyifli bir etkinlik düzenledik. Sevgili çocuklarımız için eğitim kadar eğlence de önemli. Çocuklarımızın eğlenmeleri ve stres atmaları gerekiyor. Dönem dönem çocuklara yönelik bu tarz etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Kapanış programı Atatürk Parkı’nda

9 Ekim Pazartesi günü Bayrampaşa-Tuna İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirilecek programın ardından, 10 Ekim Salı günü de belediyenin önündeki Atatürk Parkı’nda düzenlenecek programla 12 günlük etkinlik sona erecek.