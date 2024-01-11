Bayrampaşa'da 'Paşa Kart' ile atıklar paraya dönüşüyor

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner tarafından başlatılan Paşa Kart projesiyle vatandaşlar hem puan kazanıyor hem de çevre temizleniyor. Proje çerçevesinde sürdürebilir bir çevre hedefiyle, ambalaj atıklarının geri dönüşümü hedefleniyor.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner tarafından başlatılan Paşa Kart projesiyle vatandaşlar hem puan kazanıyor hem de çevre temizleniyor. Toplumun temel yapı taşı aileden başlayarak herkes her gün kullanılan atıkları plastik, kağıt, metal ve yağ olarak ayrıştırıyor. Geri dönüştürülebilecek atıklar yiyecek ve içecek türü evsel atıklarla karıştırmadan ayrı olarak biriktiriliyor. Biriktirilen ambalaj atıkları belirli günlerde Bayrampaşa’nın mahallelerinde tespit edilen atık alım noktalarında belediye görevlilerine teslim ediliyor. Burada atıklar, dijital tartı ile tartılarak vatandaştan teslim alınıyor. Atık türüne ve ağırlığına göre vatandaşın Paşa Kartına “Para Puan” yükleniyor. Sonra vatandaşlar bu Para Puanlarla Bayrampaşa ilçe sınırları içindeki ’Metropol Kart’ın anlaşmalı olduğu market ve restoranlardan ücretsiz harcama yapabilecek.

Her türlü ambalaj atığı dönüşüm zincirinde

Bayrampaşa Belediyesi’nin Atık Toplama Noktalarında özel donanımlı araçlar hizmet veriyor. Paşa Kart hizmetiyle evlerde geri dönüştürülebilecek bütün atıklar toplanıyor ve geri dönüşüme kazandırılıyor. Böylece her bilinçli Bayrampaşalı hem kendi ev ekonomisine destek oluyor, hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor, hem de çevreyi koruyor.

Ev hanımları mutfak masrafını azalttı

İstanbul’un en güzide ilçelerinden Bayrampaşa’da ilk kez gerçekleştirilen proje ile birlikte, özellikle ev hanımları Para Puan toplayarak mutfak harcamalarında büyük tasarruf sağlıyorlar.

Paşa Kartlı sayısı bin 300’ü aştı

Geçtiğimiz hayata geçirilen Paşa Kart projesi çerçevesinde 13 Kasım 2023 itibariyle bin 300 üyeye ulaşıldı. Üyeler 13 bin 437 kg geri kazanılabilir atık, 350 litre atık yağ topladı. Bayrampaşa Belediyesi de çevre dostu vatandaşlara 22 bin 638 lira “Para Puan” yükledi.

Paşa Kart ücretsiz dağıtılıyor

Paşa Kart sahibi olmak isteyen vatandaşlar kartlarını mobil atık toplama aracındaki görevli personelden veya Bayrampaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden şahsen ücretsiz alabiliyor. Atık toplama noktalarının çalışma gün ve saatlerine ise Bayrampaşa Belediyesi’nin internet adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Projenin 2023 yılı kazanımı 20 milyon lira

Proje kapsamında 3 bin 500 ton ambalaj atığı toplandı ve doğadan yaklaşık 24 bin adet ağacın kesilmesi önlendi. 50 ton bitkisel atık yağ toplanmasıyla milyonlarca litre su kirlenmekten kurtarıldı. Bu atıkların toplanmasıyla ülke ekonomisine yaklaşık 20 milyon lira kazandırıldı.

“Paşa Kart çevre hassasiyetimizin bir ürünü”

Çevreci kimliği ile tanınan, Bayrampaşa’daki ağaç sayısını ve yeşil alan miktarını sürekli artıran Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, sıfır atık projesini itina ile uyguladıklarını ve geri dönüşüme büyük önem verdiklerinin altını çizerek, “Çevreci bir hassasiyetle Paşa Kart projemizi hayata geçirdik. Projemiz büyük ilgi gördü. Bundan da son derece memnunuz. Vatandaşlarımız geri dönüşüme uygun atıklarını bize teslim ediyor, biz de bunları hassasiyetle tartarak alıyoruz. Karşılığında da Paşa Kart’larına para puan yüklüyoruz. Onlar bu puanlar ile alışveriş yapabiliyor. Bu projede kaybeden yok. Hem halkımız kazanıyor hem çevre hem de gelecek nesillerin geleceği korunuyor” dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Ayrıştırıyoruz, dönüştürüyoruz, kazandırıyoruz” şeklinde projeyi sloganlaştırdı.