Bayrampaşa'da 100'üncü yıl coşkusu

Cumhuriyetin 100’üncü yılı tüm yurtta olduğu gibi Bayrampaşa’da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bayrampaşa’daki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar, tebriklerin kabulü, çeşitli etkinlikler ve Cumhuriyetin 100’üncü Yılı Yürüyüşü ile devam etti. Binlerce Bayrampaşalı dev Türk bayrağı ile Cumhuriyet için kilometrelerce yürüdü. Yürüyüşü en önde tamamlayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Cumhuriyetimizin 100. yılını neşeyle kutluyoruz. Acısıyla tatlısıyla 100 yıldır beraber yürüdük biz bu yolda. Bu sevda bizim, bu gurur bizim, Cumhuriyet hepimizin” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Bayrampaşa’da da Cumhuriyetin 100’üncü yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Bayrampaşa’nın cadde ve sokakları Türk bayraklarıyla süslendi. Bayrampaşa’daki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başlayan kutlamalar, kaymakamlık binasında tebriklerin kabulü ve Semih Erden Spor Salonu’nda çeşitli etkinliklerle devam etti. Ardından da yoğun bir katılımla Cumhuriyetin 100. Yılı Yürüyüşü gerçekleştirildi. Binlerce Bayrampaşalı dev Türk bayrağı ile Cumhuriyet için kilometrelerce yürüdü. Yürüyüşe ve kutlamalara Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Başkan Aydıner’in eşi Melahat Aydıner, Garnizon Komutanı Muhabere Albay Murat Çelen, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Ömer Erhan Konanç, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur, siyasi partilerin Bayrampaşa ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye ve kaymakamlık birim müdürleri, mahalle muhtarları, gaziler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Cumhuriyetin ilanına atfen saat 19.23’te Şehit Kamil Balkan Caddesi’nde başlayan yürüyüş Adapark’ta sona ererken, kutlamalar burada gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

“100 yıldır beraber yürüdük biz bu yolda”

Cumhuriyetin binbir emek ve büyük fedakarlıklarla ilan edildiğini söyleyen Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Cumhuriyetimizin 100. yılını neşeyle kutluyoruz. Acısıyla tatlısıyla 100 yıldır beraber yürüdük biz bu yolda. Bu sevda bizim, bu gurur bizim, Cumhuriyet hepimizin. Cumhuriyet bugün bize, yarın gençlerimize emanet. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. Devletimiz baki, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun” dedi.