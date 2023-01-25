Bayrampaşa'da 2 katlı binada korkutan yangın

Bayrampaşa’da 2 katlı bir binanın 2’nci katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, alevlerin yükseldiği o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa Orta Mahalle Kırgız Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 2 katlı bir apartmanın 2. Katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın kısa sürede üst kata sirayet ederken yangın esnasında daire içerisinde küçük çaplı patlamalar yaşandı. Polis ekipleri tarafından sokağın giriş ve çıkışına güvenlik şeridi çekerek vatandaşları oradan uzaklaştırılırken, yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın esnasında dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının yaşandığı sokakta oturan Niyazi Berkay, “Biz o evdeydik o anda bir ses duyduk karşı binada oturuyorum dışarıya çıktım camlar patlamaya başlamıştı. O anda itfaiye arandı ekipler yangını söndürmeye başladı. Yangın bize de gelmemesi için panik yaptık evde, yangının neden çıktığı belli değil yabancıların oturduğu bir bina ” dedi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda tamamen söndürülürken, yangın esnasında sokak üzerinde yaşanan panik son buldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.