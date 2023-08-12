Bayrampaşa'da 4 katlı iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde 4 katlı iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Terazidere Mahallesi Karaman Sokak’ta meydana geldi. 4 katlı iş yerinin içerisinde bulunan çorap ve plastik imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın binanın çeşitli noktalarına sirayet ederken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler binanın çeşitli noktalarından yangına müdahale ederken çatıdaki söndürme çalışmaları kameraya yansıdı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler alanda soğutma çalışma gerçekleştirdi.