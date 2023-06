Bayrampaşa'da alacaklısını öldürdü, 2 gün sonra teslim oldu

TAKİP ET

Bayrampaşa’da aralarında alacak-verecek meselesinden dolayı husumet olan B.Y., iş yerine gittiği M.K.’yi cuma günü av tüfeğiyle vurdu. M.K. yakınları tarafından aranırken, B.Y. bugün polis merkezine giderek cinayeti itiraf etti. M.K.’nin cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, cuma günü akşam saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesinden dolayı husumet olan B.Y., konuşmak için M.K.’nin atölyesine gitti. Atölyeye gelen B.Y. ile M.K. tartışmaya başladı.

Alacaklısını av tüfeğiyle vurduktan sonra teslim oldu

Çıkan tartışmada B.Y., av tüfeğiyle M.K.’yi vurarak öldürdü. M.K.’nin cansız bedenini battaniyeye saran B.Y., iş hanından çıktı. B.Y. ardından bu sabah saatlerinde emniyete giderek suçunu itiraf etti. Cinayet zanlısının itirafı üzerine harekete geçen ekipler, olay yeri inceleme ekipleri ile hana geldi. Handa yapılan çalışmanın ardından M.K.’nin cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Yakınları 2-3 gündür arıyordu"

Çevredeki esnaflardan Ömer Salta, "Kayıp şahsı 2-3 gündür yakınları arıyordu. Bugün de cesedi bulundu. Aile kamera görüntüleri bakıyordu polisle birlikte. Biz şahsı tanımıyorduk" dedi.