Bayrampaşa'da bir evde çıkan yangında muhabbet kuşları kurtarıldı

Bayrampaşa’da bir evde çıkan yangın apartmanda paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, yangının çıktığı dairede bulunan 2 muhabbet kuşu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi 13. Sokak üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir binanın bodrum katındaki dairenin mutfak bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Apartman sakinleri kendilerini can havliyle dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etti yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada yangının çıktığı evde 2 muhabbet kuşunun olduğu öğrenildi. İçeri giren itfaiye ekipleri kuşları kurtardı. Kurtarılan kuşlar sahibine teslim edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında binada hasar oluştu.

“İçeride kimse yoktu”

Görgü tanıklarından Yılmaz Birinci, “Burada ikamet ediyorum tesadüfen gördüm muhtemelen mutfak bölümünde çıktı. İtfaiye ekiplerinin yetişmesi sonucu hızlı bir şekilde söndürüldü" dedi.