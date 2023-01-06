Bayrampaşa'da dehşet anları kamerada: Eski eşinin yüzüne kimyasal madde attı

İstanbul Bayrampaşa’da bir kadın, 1 yıl önce boşandığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşinin kimyasal maddeli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerleri yanan talihsiz kadın hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay 04 Ocak’ta saat 07.22’de meydana geldi. İddiaya göre Bayrampaşa’da yaşayan, 2 çocuk annesi Yasemin Aksoy (32), 12 yıl evli kaldığı Yusuf Çavdar (36) ile 1 yıl önce boşandı. Ayrılığın ardından eski eşini rahat bırakmayan Yusuf Çavdar hakkında, uzaklaştırma kararı verildi. Ancak Çavdar eski eşini rahatsız etmeye devam etti. Yasemin Aksoy, önceki gün sabah saatlerinde de Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’ndeki evinden işe gitmek için ayrıldı. Bu sırada park halindeki araçların arkasına gizlenen Yusuf Çavdar, Aksoy’un yolunu kesti. Çavdar bir süre tartıştığı kadınının yüzüne, ’Güzelliğine mi güveniyorsun?’ diyerek kimyasal madde attı. Yasemin Aksoy acı içinde çığlıklar atarak yardım istedi. Komşuları ve çevredekilerin yardıma koştuğu kadın, hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, eski eşinden şikayetçi oldu. Harekete geçen polis, Yusuf Çavdar’ı yakaladı.

‘Bunun bir sonraki adımı ölüm olacak ve ben ölmek istemiyorum’

Kendisine dehşet yaşatan eski eşinin en ağır şekilde ceza almasını isteyen Yasemin Aksoy, “Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktım. Bilinçli bir vaziyette merdivenlerin orada beni bekliyormuş. O sırada bana sesleniyor, ben ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Sadece ‘yoluna git’ dediğimi hatırlıyorum. Bir şey yapacağını tahmin ediyordum ama bir sıvı atacağını tahmin etmemiştim. ‘Seni öldürmeyeceğim ama süründüreceğim’ gibi laflar kullanarak sıvıyı yüzüme boca etti. Bir sürü uzaklaştırma kararım ve bir sürü şikayetim olmasına rağmen hiçbir işlem yapılmadı ve sonuç bu. Daha da kötü olabilirdi, gözlerimi kaybedebilirdim, hayatımı kaybedebilirdim. Benim 2 oğlum var. Biri 7 biri 4 yaşında. Onların psikolojisi bitmiş durumda. Ben cezaevinden çıkmasını istemiyorum, en ağır ceza neyse onu almasını istiyorum. Çünkü bunun bir sonraki adımı ölüm olacak ve ben ölmek istemiyorum" dedi.