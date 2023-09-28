Bayrampaşa'da dört katlı bir iş hanında yangın çıktı

Bayrampaşa'da dört katlı bir plastik malzeme imalatının olduğu iş hanında yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Bayrampaşa'da dört katlı bir iş hanında yangın çıktı
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Bayrampaşa’da dört katlı bir plastik malzeme imalatının olduğu iş hanında yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Olay saat 23.30 sularında Vatan Mahallesi Serdar Sokak’ta yer alan bir iş hanında meydana geldi. Plastik malzemeler üzerine imalat yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yanma meydana geldi. İhbar üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye aracı olay yerine geldi.

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İş hanındaki yangına itfaiye ekiplerince müdahale sürüyor.