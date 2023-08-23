Bayrampaşa'da eşi tarafından öldürülen Meryem Çap son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kocası tarafından öldürülen Meryem Çap son yolculuğuna uğurlandı.

Bayrampaşa'da eşi tarafından öldürülen Meryem Çap son yolculuğuna uğurlandı
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İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde kocası tarafından öldürülen Meryem Çap son yolculuğuna uğurlandı.

Kartaltepe Mahallesi’nde dün akşam 22.00 sıralarında Meryem Çap (35) evinde tartıştığı kocası tarafından 11 yaşındaki çocuğunun gözü önünde silahla vurularak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine genç kadın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Meryem Çap’ın bugün Bayrampaşa Vatan Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Annesi Nuray Arslan, babası Ağcabal Arslan ve kardeşi Emre Arslan cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Acılı anne Nuray Arslan ayakta durmakta güçlük çekti. Genç kadın, Sultangazi Cebeci Mezarlığı’na defnedildi.