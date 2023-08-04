Bayrampaşa'da feci kaza kamerada: Otomobili görmeyerek önüne atlayan yaşlı adam hayatını kaybetti

İstanbul Bayrampaşa’da 90 yaşındaki adam, karşı yola geçmek istediği sırada otomobili görmeyerek önüne atlayınca aracın altında kaldı. Yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bayrampaşa Eski Edirne Asfaltı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı Rami istikametinde 90 yaşındaki Ali Efe karşı yola geçmek istedi. Yaşlı adam seyir halindeki otomobili son anda görerek kaçmaya çalışırken, sürücü manevra yapıp frene bassa da otomobili durduramayıp yaşlı adama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adam yola savrulurken, sürücü aracından inerek yaşlı adamın sağlık durumunu kontrol etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Efe, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde bulunan otomobil sürücüsü B.K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayın görgü tanıklarından Recep Gündoğmuş, “Yaya buradan geliyordu, araçta buradan geldi sonra vurdu. Ardından ben dur dedim, bir yere gitme. O da bir yere gitmedi. Sağlık durumu şu anda bilmiyorum, eks olduğunu söylüyorlardı” ifadelerini kullandı.