Bayrampaşa'da feci kaza kamerada: Yolun karşına geçen yayaya çarpıp kaçtı, kısa sürede yakalandı

Bayrampaşa’da bir sürücü, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptıktan sonra kaçtı. Talihsiz adam hayatını kaybederken, kaçan sürücü polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Trafik ışıklarından birinin ise kırık olduğu öğrenilirken, vatandaşlar ise bölgede sürekli kaza olduğunu belirtti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.R. idaresindeki 06 BCA 476 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazanın ardından sürücü, Esenler Atışalanı yönüne doğru kaçtı.

Sürücü önce çarptı, sonra kaçtı

Çarpma etkisiyle yola savrulan yaya hayatını kaybetti. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Sürücü gözaltına alındı

Polis ekipleri, kısa süre sonra Esenler Atışalanı yönünde otomobili ve sürücüyü buldu. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olay yerindeki trafik ışıklarından birinin de kırık olduğu öğrenildi.

"Yüzlerce kazanın olduğuna da şahidim"

Bölgede çok sayıda kaza olduğunu ve trafik lambasının kırıldığını söyleyen Osman Avcı, "Buradaki üçüncü ölümlü kaza. Yüzlerce kazanın olduğuna da şahidim. Buraya 100 metre mesafede 3 tane okul var, 1 tane cami var. Otobandan gelip meskun mahal içine giriyor. Ben derdimi belediyeye anlatamıyorum, UKOME’ye anlatamıyorum. Burada insan ölüyor. Kazadan sonra kalabalık oldu. Ben gelmeden önce kaza olmuş. Bununla ilgili her yeri aradık. Ben aracın çarpıp kaçtığını duydum. Burada defalarca kaza oldu. O kadar kazalara denk geliyoruz ki her gün korkarak dışarı çıkıyoruz" dedi.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde sürücünün yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı görülüyor. Sürücünün daha sonra kaçtığı anlar görülüyor.